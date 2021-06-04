В подземке на Привокзальной в Одессе облава: полиция искала сигареты без акциза

В Одессе представителями правоохранительных структур был проведен санкционированный обыск торговой точки в подземном переходе между железнодорожным вокзалом и Привокзальной площадью.
Искали сигареты без акцизной марки, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Отмечается, что обнаружено и изъято более 2 тысяч пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога.
«Изъятый подакцизный товар будет исследован путём проведения судебной экспертизы», — говорится в сообщении.
В прокуратуре в очередной раз заверили, что в настоящее время «проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов и других причастных лиц к сбыту незаконно изготовленных табачных изделий на территории Одессы».
Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года правоохранителями была задержана сержант одного из районных отделов полиции Одессы, которая из конфискованной партии кокаина украла полкилограмма и продала наркоманам и местным наркодельцам.
Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
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