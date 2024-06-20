Вмешательство прокуратуры предотвратило ненужные расходы бюджета Одесского района

При вмешательстве прокуратуры предотвращены безосновательные расходы из бюджета Одесского района более чем на 24 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что при вмешательстве прокуроров расторгнуты договоры о закупке работ за бюджетные средства на сумму более 24 млн. грн., которые были заключены с нарушением требований бюджетного законодательства.

Так, в 2023 году между Визирским сельским советом и предприятием по результатам открытых торгов заключены 4 договора для капитального ремонта дорожных покрытий в населённых пунктах Одесского района.

В нарушение требований ст. 23, 48 Бюджетного кодекса Украины заказчиком были заключены сделки в отсутствие бюджетных ассигнований по предметам закупок.

Прокуратура уведомила контролирующие органы о нарушении процедуры закупки с целью принятия соответствующих мер, направленных на реальную защиту и возобновление интересов государства.

Подчёркивается, что Визирским сельсоветом устранены нарушения путём расторжения всех договоров.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей предприятия по экспорту зерна по поводу умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Более 20 млн грн перечислены государству.

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