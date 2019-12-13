К одесским спасателям пришли с обыском прокуратура и ГБР

13 декабря группа сотрудников ГБР и прокуратуры проводит следственные действия в помещениях Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в рамках уголовного производства относительно служебной халатности со стороны работников ГСЧС при проверках состояния противопожарной безопасности в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает Укринформ.

«В здании главного управления ГСЧС в Одесской области утром 13 декабря продолжаются обыски. Следователи теруправления ГБР и работники прокуратуры осуществляют выемку документов, связанных с проверкой инспекторами ГСЧС состояния противопожарной безопасности в колледже», — отметила представитель облпрокуратуры Екатерина Новачлы.

По её словам, следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по признакам ч.2 ст.367 (ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства) Уголовного кодекса Украины. Пока никому из сотрудников ГСЧС, причастных к проверке состояния противопожарной безопасности в учебном заведении и принятию соответствующих решений, не объявлено о подозрении.

Отмечается, что следователи и прокуроры устанавливают круг причастных к пожару, который произошёл 4 декабря в здании №25 на ул.Троицкой в ​​Одессе и привёл к гибели 16 граждан.

Как сообщала Одесса News, пожар в 6-этажном здании одесского колледжа возник 4 декабря в 10 ч. 12 мин. на третьем этаже, в результате которого погибли 16 человек, в лечебных учреждениях остаются 8 человек.

6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжким последствиям. 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал ей меру пресечения — домашний арест сроком на 60 суток.

По состоянию на 13 декабря в сгоревшем здании колледжа продолжаются работы по расчистке завалов.

Также продолжается генетическая экспертиза 11 тел погибших.