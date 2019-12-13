В Украине отменена госмонополия на производство спирта

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» относительно либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового».

Соответствующий Закон обнародован в газете «Голос Украины».

Законом вносятся изменения, которые предусматривают отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года. Также предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Закон вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.