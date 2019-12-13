В Одессе рассказали о швейцарском опыте работы с наркозависимыми

12 декабря в Одессе состоялось расширенное заседание координационного совета по вопросам ВИЧ/ТБ, в ходе которого международный эксперт, руководитель неправительственной организации «Licit» г-н Джейкоб Хуберт рассказал о швейцарской модели работы с наркозависимыми людьми.

Как сообщает официальный сайт города, эксперт подробно рассказал об опыте Швейцарии, начиная с 50-х годов, по противодействию распространению наркомании и опасных инфекционных заболеваний, отметив, что определённых успехов стране удалось достичь только с изменением восприятия проблемы. К примеру, при новом подходе принято считать, что наркомания — это такая же зависимость, как и табакокурение, употребление алкоголя, а значит требует помощи, а не наказания.

«Наши результаты: на 95% снизилась смертность, связанная с ВИЧ; почти на 100% мы снизили случаи ВИЧ, туберкулёза и гепатита С. В Швейцарии на 25% снизилось количество наркоманов, принимающих тяжёлые наркотики. И, что немаловажно, на 70% снизилась преступность в данной сфере. Города стали чистыми, люди довольны ситуацией, они чувствуют себя в безопасности», – рассказал Джейкоб Хуберт.

Эксперт отметил, что, несмотря на явные успехи, в Швейцарии сегодня много людей, страдающих различными зависимостями. Главным достижением, по его мнению, является то, что швейцарцы научились эффективно работать над решением данной проблемы, и вопрос урегулирован на уровне законодательства страны.

«На самом деле мы очень прагматичные люди. Контролировать употребление наркотиков дешевле, чем посадить человека в тюрьму. Один день содержания заключённого в Швейцарии обходится государству в 600 евро. А лечение одного ВИЧ-инфицированного, включая терапию и медицинское обслуживание в течение его жизни, обходится государству примерно в 500 тысяч евро», – отметил Джейкоб Хуберт.

По результатам встречи мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к представителям профильных общественных организаций, лечебных и социальных учреждений города с просьбой выработать рекомендации по внедрению швейцарской модели в Одессе и представить их на следующем заседании координационного совета.

«Проблема распространения эпидемий ВИЧ и туберкулёза не видна, но о её масштабах можно судить только исходя из статистических данных. Философия швейцарской модели достаточна простая, но она пока сложна для восприятия в Украине. И если есть успешный опыт, необходимо рассмотреть, как его можно интегрировать в наши реалии», – отметил Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»