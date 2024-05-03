В Швейцарии 15 июня откроется Первый саммит мира с участием делегаций из 160 стран

Первый Саммит мира состоится 15–16 июня в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. К участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Об этом написал в соцсети Х Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в Саммите мира, поскольку речь идёт о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всём мире.

“Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашённые на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам”, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина и Швейцария 1 мая согласовали финальные штрихи по подготовке к Глобальному саммиту мира.

Россию не приглашают на саммит мира в Швейцарии, потому что невозможно гарантировать добросовестность её действий, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy, сообщает Укринформ.

«Мы знаем, что нет смысла иметь Россию за переговорным столом, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно. Есть только два способа довести Россию до ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – наличие коалиции стран, разделяющих одинаковые принципы и одинаковые подходы», – сказал он.

Кулеба отметил, что Глобальный саммит мира не предусматривает участие РФ, и его целью является объединение стран с общими принципами и подходами, на которых будут строиться дальнейшие действия. Только после этого может состояться общение с Россией, и она может являться частью этих переговоров.

По информации МИД Швейцарии, в число приглашённых на саммит попали, в частности, члены «Большой семёрки», «Большой двадцатки», БРИКС (в неё входит в том числе Китай), «многие другие страны со всех континентов», Европейский союз, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Ватикан и Вселенский патриарх.

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