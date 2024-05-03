В Украине стало за год на 1200 миллионеров больше

В Украине завершилась кампания декларирования доходов граждан за 2023 год.

Об этом сообщил в Facebook депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным Гетманцева, количество тех, кто по результатам 2023 года задекларировал годовой доход более 1 млн грн, в Украине за год выросло на 1,2 тыс. человек.

«Количество таких граждан составляет 10,7 тыс. человек (+1,2 тыс. человек по сравнению с прошлым годом), у которых определены к уплате НДФЛ и военного сбора более 1 млрд грн», – написал глава комитета.

По словам нардепа, по состоянию на 1 мая украинцы подали более 172 тыс. налоговых деклараций (год назад их было около 105 тыс.).

Суммарно в них задекларированы: годовой доход – 218,5 млрд грн, налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ – 4,8 млрд грн (это, отметил нардеп, на 2,1 млрд грн больше, чем год назад), военный сбор – 0,9 млрд грн (на 0,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году), добавил глава комитета.

Одесса News News информировала о декларировании доходов за 2023 год городским головой Одессы Геннадием Трухановым и председателем Одесского облсовета Григорием Диденко.

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