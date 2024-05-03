Краевед из Одесской области нашёл клад из 140 серебряных монет

Историк, краевед Сергей Жосан, находясь в отпуске (Сергей сейчас защищает нашу страну от безжалостного врага), нашел клад, назвав его Флоранским сокровищем.

Случилось это в последний день отпуска – подарок судьбы защитнику, — сообщает в Facebook Окнянский поселковый совет объединённой территориальной громады в Одесской области.

Отмечается, что Флоранское сокровище — сокровище серебряных монет Крымского ханства, найденное возле села Флора Окнянской общины Подольского района 22 апреля 2024 года.

Клад состоит из 140 серебряных монет (акче), которые чеканились в Крыму в 1480-х годах во время правления хана Менгли Гирея І.

«Скорее всего, клад был спрятан во время Крымских походов татар на Подолье. Клад лежал в горшке, на глубине 40 см. Сверху был прикрыт известняковой плиткой природного происхождения квадратной формы, примерно 20х20 см. Яр, в котором был найден клад, впадает в реку Ягорлык», — говорится в сообщении.

Сейчас клад проходит детальное изучение и описание.

«Это не первое, и, я уверен, не последнее сокровище, найденное на нашей волшебной Окнянщине», — говорит Сергей.

Так, в августе 2019 года в двух километрах к югу от села Илья был обнаружено клад старинных монет середины ХVII века. На поле с помощью металлодетектора, примерно на глубине 50 сантиметров, было найдено 152 медных монеты Речи Постолитой (Польши) — так называемые солиды, которые чеканились с 1659 по 1668 год на монетных дворах Великого княжества Литовского и Речи Постолитой.

«В настоящее время монеты Иллийского клада в полном объёме находятся в фондах археологической выставки Чернянского опорного лицея, где их может увидеть каждый желающий», — уточняет Сергей.

Что касается найденного Флоранского клада, то Сергей планирует передать его в Подольский краеведческий музей.

Фото: Окнянский поссовет ОТГ/Facebook

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