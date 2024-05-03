Укрпочта выпускает новую марку «Русский военный флот – на дно!»

АО «Укрпочта» выпустило 2 мая новую марку «Русский военный флот – на дно!» с изображением поражённых вражеских кораблей.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Мы долго готовили эту марку Укрпочты и долго сомневались ночью, выпускать ли её сегодня, учитывая события в Одессе. Но решили, что сегодня важно объявить о её выходе. Марки, которая объявляется в «чистый четверг» и посвящена очищению нашего Чёрного моря от оккупантов – «Русский военный флот – на дно!», — написал Смеляский.

На марке изображены корабли, уничтоженные или повреждённые ВСУ, ВМС, ГУР и СБУ.

В почтовый набор входят лист «Русский военный флот – на дно!», конверт «Первый день», художественный конверт формата С6 и 2 открытки.

«К марке мы ещё выпускаем конверт «Морской бой» и открытки, в том числе, посвящённые нашему зерновому коридору, который был открыт благодаря победе на море и который очень важен для Одессы и черноморских портов», — добавил Смелянский.

В обращение марка будет запущена 8 мая в День памяти и победы над нацизмом.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года АО «Укрпочта» выпустило почтовый блок, посвящённый годовщине окончания боёв за город Ахтырка Сумской области.

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

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