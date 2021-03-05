Укрпочта к 8 Марта презентовала коллекцию марок в стиле «ню»

АО «Укрпочта» презентовала первую в Украине коллекцию почтовых марок в стиле «ню» из серии «Её величество — женщина».

Об этом сообщает Укрпочта.

«Почтовые марки в стиле «ню» очень популярны за рубежом. Укрпочта долго собиралась разработать подобный проект, и наконец после долгих дискуссий решение было принято. Картины отбирали члены наблюдательного совета Укрпочты», — рассказала о создании коллекции начальник Управления филателистической продукции АО «Укрпочта» Наталья Мухина.

В первом выпуске серии представлены работы Тараса Шевченко «Одалиска» из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина «Энергия II» из фондов Национального художественного музея Украины.

Тираж каждой марки — 130 тысяч экземпляров. К маркам выпустили конверты, картмаксимумы и факсимиле «первого дня».

Кроме этого, Укрпочта совместно с украинским брендом одежды OLIZ представили коллекцию женских шёлковых платков. Дизайн разработан в соответствии со стилем картин Тараса Шевченко.

«Вещи бренда создаются с любовью к Украине и искусству. Коллаборация Укрпочты и OLIZ — это высшее проявление этой любви и способ в очередной раз показать величие Тараса Шевченко как художника», — сказала основатель бренда Кристина Зборошенко.

Она отметила, что 20% средств от продажи марок и платков будут направлены на развитие Национального музея Тараса Шевченко.

Торжественная церемония спецпогашения почтовых марок состоялась в Национальном музее имени Тараса Шевченко.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году на Одесской киностудии состоялась торжественная церемония презентации и спецгашение почтового блока из двух марок, выпущенных Укрпочтой к 100-летнему юбилею кинофабрики.

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