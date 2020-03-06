Накануне 8 Марта определились с победителями конкурса «Мадам Одесса»

В преддверии Международного женского дня в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В.Василько состоялся конкурс «Мадам Одесса-2020».

Как сообщает официальный сайт города, в этом году конкурс «Мадам Одесса» проводился в 23-й раз. Участницы конкурса демонстрировали свои таланты, остроумие и особый одесский колорит.

Отмечается, что в состав жюри конкурса вошли известные одесситы, которые назвали победительницу конкурса «Мадам Одесса-2020», а также победительниц в основных и дополнительных номинациях.



Итоги конкурса «Мадам Одесса-2020» таковы:

Основные номинации:

«Мадам Артистизм» – Елена Яковчук;

«Мадам Грация» – Ирина Бойко;

«Мадам Креатив» – Лилия Нейчева;

«Мадам Колорит» – Татьяна Жорницкая;

«Мадам Искромётность» – Светлана Руснак;

«Мадам Экстрим» – Галина Середницкая;

«Мадам Шарм» – Ирина Терзи;

«Мадам Соблазн» – Лилия Шоломицкая;

«Мадам Кураж» – Виктория Павленко;

«Мадам Элегантность» – Валерия Тищенко.



Дополнительные номинации:

«Мадам Цимес» – Ирина Терзи;

«Мадам Стальные нервы» – Ирина Терзи;

«Мадам Симпания» – Елена Яковчук;

«Вице-Мадам Одесса-2020» – Лилия Нейчева;

«Мадам Одесса-2020» – Галина Середницкая.



Кстати. Конкурс «Мадам Одесса» проводится с целью возрождения одесских традиций, самобытной культуры нашего города, вовлечения женщин в творческую культурную жизнь Одессы, открытия новых талантов, предоставления возможности одесситкам реализовать свой творческий потенциал.

Фото: «Одесса»