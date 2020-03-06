Накануне 8 Марта определились с победителями конкурса «Мадам Одесса»

В преддверии Международного женского дня в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В.Василько состоялся конкурс «Мадам Одесса-2020».
Как сообщает официальный сайт города, в этом году конкурс «Мадам Одесса» проводился в 23-й раз. Участницы конкурса демонстрировали свои таланты, остроумие и особый одесский колорит.
Отмечается, что в состав жюри конкурса вошли известные одесситы, которые назвали победительницу конкурса «Мадам Одесса-2020», а также победительниц в основных и дополнительных номинациях.
Итоги конкурса «Мадам Одесса-2020» таковы:
Основные номинации:
«Мадам Артистизм» – Елена Яковчук;
«Мадам Грация» – Ирина Бойко;
«Мадам Креатив» – Лилия Нейчева;
«Мадам Колорит» – Татьяна Жорницкая;
«Мадам Искромётность» – Светлана Руснак;
«Мадам Экстрим» – Галина Середницкая;
«Мадам Шарм» – Ирина Терзи;
«Мадам Соблазн» – Лилия Шоломицкая;
«Мадам Кураж» – Виктория Павленко;
«Мадам Элегантность» – Валерия Тищенко.
Дополнительные номинации:
«Мадам Цимес» – Ирина Терзи;
«Мадам Стальные нервы» – Ирина Терзи;
«Мадам Симпания» – Елена Яковчук;
«Вице-Мадам Одесса-2020» – Лилия Нейчева;
«Мадам Одесса-2020» – Галина Середницкая.
Кстати. Конкурс «Мадам Одесса» проводится с целью возрождения одесских традиций, самобытной культуры нашего города, вовлечения женщин в творческую культурную жизнь Одессы, открытия новых талантов, предоставления возможности одесситкам реализовать свой творческий потенциал.
Фото: «Одесса»