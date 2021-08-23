Одним из победителей литературного конкурса «Коронация слова» стал одессит Лёха Хахулин

Международный литературный конкурс «Коронация слова»-2021 обнародовал победителей в номинации «Романы». В их числе одессит Лёха Хахулин.

Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Отмечается, что среди финалистов конкурса стало произведение «Полуфабрикат», написанное одесситом Лёхой Хахулиным.

«Вот имена новых звезд, которые засияют на отечественном литературном небосклоне: 1 место — Raptus melancholicus, Алексей Ганзенко (с.Владиславка, Киевская обл.); 2 место — «Яблоки Евы», Кристина Коцира (Киев); 3 место — «Возраст красных муравьев», Таня Пьянкова (Ивано-Франковск)», — также говорится в сообщении.

Кстати. Международный литературный конкурс «Коронация слова», которому уже 21 год, является самым престижным украинским конкурсом, своего рода Литературным Оскаром. Это самый известный бренд в сфере развития новой волны современной литературы и культуры в целом. Благодаря конкурсу открыто более 1000 новых писателей, в том числе и из других стран, совокупный тираж изданных произведений — 30 миллионов экземпляров, некоторые переведены на многие языки. Экранизировано 53 фильма, создано более 80 театральных пьес, вошедших в репертуар театров в Украине и за рубежом, два мюзикла. Получено множество наград на престижных мировых и отечественных кинофестивалях. За свой значительный вклад конкурс «Коронация слова» признан самым престижным социально ответственным меценатским проектом.

Как сообщала Одесса News, 5 августа в парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоялось открытие ХХV Международного книжного фестиваля «Зелёная волна» — ежегодного места встречи украинских и иностранных издателей, книгораспространителей, писателей, критиков и читателей. Фестиваль будет продолжаться до 10 октября.

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