В Одессе открылся ХХV Международный книжный фестиваль «Зелёная волна»

5 августа в парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоялось открытие ХХV Международного книжного фестиваля «Зелёная волна» — ежегодного места встречи украинских и иностранных издателей, книгораспространителей, писателей, критиков и читателей.

Как сообщает официальный сайт города, яркими событиями фестиваля станут поэтические чтения, презентации, многочисленные творческие встречи, фотовыставки, награждение победителей конкурсов, концерты и пр.

Открывая «Зелёную волну», Одесский городской голова Геннадий Труханов поблагодарил основательницу фестиваля Галину Безикович и её команду за ежегодный большой праздник книги.

«Каждый для себя выбирает литературу по интересу. И неважно, на каком языке мы читаем книги. Главное, что мы читаем», — отметил Геннадий Труханов.

В этом году отдельные «страницы» фестиваля посвящены памяти Михаила Жванецкого и Олега Губаря.

В день открытия фестиваля состоялся вечер памяти Михаила Жванецкого. Почётные гости книжного форума делились воспоминаниями о знаменитом сатирике и читали миниатюры его авторства.

Губаревские чтения пройдут на книжной сцене 8 августа с 12:00.

Кстати. В 2021 году фестиваль будет продолжаться более двух месяцев — с 5 августа по 10 октября, и пройдёт в онлайн- и оффлайн-форматах. Первая часть Программы продлится до 8 августа, вторая – в сентябре.

Фестиваль проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

Книжная ярмарка от издательств на центральной аллее парка продлится до 8 августа.

Как сообщала Одесса News, в Одессе прошёл фестиваль песчаных скульптур.

Фото: «Одесса»

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