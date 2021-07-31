В Одессе начался фестиваль песчаной скульптуры

С 31 июля по 1 августа в Одессе проходит юбилейный, пятый, фестиваль песчаной скульптуры Odessa Sand Fest.
Как передаёт корреспондент Одесса News, фестиваль песчаной скульптуры в этом году проходит на открывшемся в начале лета пляже в районе «Дельфина».
Темой фестиваля стал космос и всё, что с ним связано.
Для будущих скульптур на пляж завезли около 80 тонн песка, установлены специальные подставки.
Участие в фестивале подтвердили 13 команд.
Однако, над песком будут колдовать и внеконкурсные участники — двукратный победитель Odessa Sand Fest, команда Ирины Загайчук и один из лучших песчаных скульпторов Украины, участник создания мирового рекорда на самую высокую скульптуру на курорте Бинц в Германии — харьковчанин Олег Масалитин.
На фестивале работает детская зона, где свои силы в лепке смогут попробовать маленькие одесситы и гости города.
Одесса News предлагает интересные мероприятия в Одессе на выходные 31 июля-1 августа.
Фото: Александр Александров/Одесса News
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