Куда пойти в Одессе на выходных 31 июля-1 августа

Выходные дни в Одессе 31 июля-1 августа будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами. Но, как говорится в популярной рекламе, хотите на морько — идите на морько, хотите на диван — идите на диван.

Выбор, как всегда, за Вами!

31 июля в 18:00 и 20:30 в Зелёном театре большой сольный концерт Дмитрия Романова. Stand up. Новое и лучшее! Дмитрий Романов – одессит, популярный юморист и артист, прославившийся благодаря участию в проекте «Stand Up». Его юмор простой, без пошлости и грубости. Романов запоминается зрителю с первого раза — и дело не только в пышной шевелюре и характерном монотонном говоре. Он шутит про родителей, про евреев, про русских, про себя и про всех окружающих. Цена билетов от 350 до 1150 гривен.

31 июля в Русском театре покажут спектакль «Лабиринт страха». По сюжету главные герои театрального триллера сами загонят себя в созданный их воображением лабиринт страха и будут безуспешно пытаться из него выбраться. Зрителей ждёт динамичное развитие действия, непредсказуемые сюжетные повороты и абсолютно неожиданный финал. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 60-200 грн.

31 июля концерт СПЛИН/БИ-2: Трибьют в 19:00 в Летнем театре «Горсад». Известная кавер-группа из Харькова Dream West представляет единую трибьют-программу сразу на две культовые рок-группы. Больше драйва и энергии, ещё больше эмоций и в два раза больше отличных хитов, которые известны любому ценителю качественного рока. Прекрасный повод для насыщенного яркого вечера на летней зелёной площадке. Цена билетов от 220 до 600 гривен.

31 июля в 19:00 в Театре на Чайной — «По образу@подобию» — #loveproject в одном действии по мотивам пьесы Нила Лабьюта. Кто из вас не смотрел на своего спутника жизни или коллегу и не думал: «чудный человек, вот только бы это одно поменять…». Это цитата одной из героинь спектакля. Имеем ли мы право менять кого-то? Искренне ли мы это делаем? Продолжительность 1 ч. 30 мин. Ограничения по возрасту: +15. Цена билетов от 40 до 200 гривен.

31 июля-1 августа юбилейный, пятый фестиваль песчаной скульптуры Odessa Sand Fest на пляже в районе «Дельфина». Темой нынешнего фестиваля станет космос и всё, что с ним связано. Уже завезли около 80 тонн песка.На фестивале будет и детская зона, где свои силы в лепке смогут попробовать маленькие одесситы и гости города. Приходите к 9:00.

1 августа в 19:00 в Летнем Театре «Горсад» концерт Noice MС. Уже на протяжении 15 лет группа привносит в мир музыки очень интересные песни, уникальные мотивы и удивляет невероятными фристайлами от солиста группы Ивана Алексеева. Концерт будет включать самые зажигательные песни со всех выпущенных релизов. А лирика, которая прозвучит в словах песен, тронет вас до глубины души. Изюминкой вечера станут новые хиты, которые мы все ждём с большим нетерпением. Цена билетов от 600 до 1650 гривен.

До 3 августа выставка под названием «Праздник жизни» в выставочном зале Одесской организации Национального союза художников Украины (НСХУ) на улице Торговой, 2. Автор 37 представленных работ — живописец Алексей Малик. Он сообщил, что создавались эти картины в течение последних 20 лет и объединены следующей идеей: «Жизнь как праздник, подарок Бога, наполняется позитивными моментами каждый день».

До 7 августа в галерее Invogue#Art (Екатерининская, 25) работает выставка Наташи Шульте «КАМЕНЬ НОЖНИЦЫ БУМАГА». Серия живописных работ и видео позволяют увидеть крупным планом лица, искажённые то ли болью, то ли удовольствием.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер