«Небесная канцелярия» не обещает Одессе похолодания в начале августа

В Украине последний день июля и начало августа ознаменуют ливни, однако Одессу сия чаша минует.

Sinoptik.ua предупреждает, что гроза, град и шквальное усиление ветра до 15-24 м/с будут в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Климат меняется, этим летом каскад погодных аномалий шокировал мир. Мы ни при каких обстоятельствах не должны игнорировать штормовые предупреждения, которые очень возможны в ближайшие дни.

Южным областям Украины похолодание в ближайшее время не грозит. Температура воздуха в регионе остаётся на высоких отметках, до +35 °С. Ночью +22…+24°С.

Любителям карпатского высокогорья самое время отдохнуть от удушающей жары — в западной части Украины погода начнёт меняться в воскресенье, станет больше облачности, в Закарпатье пройдут дожди с грозами. А со 2 августа температура воздуха станет значительно ниже, до +22…+24, осадки ожидаются на большей территории западных областей.

2 августа — День святого пророка Ильи, в этот день по народным приметам традиционно идёт дождь, который считается благодатным. Для некоторых регионов сейчас актуально народное определение погоды: На Илью до обеда лето, а после обеда — осень. Ещё одна народная примета говорит о том, что после Ильина дня нельзя купаться.

Но кто будет верить в приметы, когда температура морской воды сегодня 22-23°С, а по результатам ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» после лабораторных исследований морской воды пришли к выводу, что на всех пляжах Одессы она соответствует нормативным требованиям.

Одесса News анонсировала ряд интересных мероприятий, которые пройду на выходных 31 июля-1 августа в Одессе, которые при такой погоде можно посетить и даже принять участие, как , например, фестиваль песчаной скульптуры Odessa Sand Fest на пляже в районе «Дельфина». Т

Фото: Одесса News/Александр Александров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.