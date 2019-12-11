Гренландия начала таять в семь раз быстрее, чем 20 лет назад

Международная группа полярных исследователей установила, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз.

К концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, пишет Укринформ.

Для определения скорости таяния Гренландии 89 учёных из 50 международных организаций проанализировали спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнили изменения береговой линии острова. Так они установили, что с 1992 года Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 миллиметра.

Если в начале 1990-х годов таяние льда соответствовало около 1 миллиметра роста уровня воды, то сейчас этот показатель составляет 7 миллиметров – то есть Гренландия сейчас тает в семь раз быстрее. Это означает, что к 2100 году только из-за талой воды с острова уровень Мирового океана поднимется на 7 сантиметров.

Отмечается, что причину стремительного таяния Гренландии исследователи не изучали. Скорее всего, сказывается глобальное потепление. За последнее десятилетие средняя температура региона выросла на 0,75 градусов.

Учёные объяснили, к чему ускоренное таяние Гренландии может привести в глобальном масштабе: «Если говорить просто, то с каждым сантиметром роста уровня Мирового океана, затопление грозит шести миллионам людей».

Исследование опубликовано на фоне Климатической конференции ООН, проходящей в Мадриде с0 2 по 13 декабря. На ней международные организации представили результаты исследований, которые свидетельствуют о пагубных последствиях изменения климата.