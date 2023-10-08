«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 53-й) — летять перельотні птахи

Жовтень… У Національному природному парку «Тузлівські лимани» спостерігається активна міграція птахів.

Про це пише Іван Русєв, доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст на сторінці НПП «Тузлівські лимани» у Facebook.

Серед птахів-мігрантів багато чапель, куликів, качок, мартинів.

«Деякі летять з далекої Тундри, як, наприклад, брижачі. Особливо виділяються великі білі чаплі. Цілий день вони зайняті пошуком їжі. Їх можна бачити на воді при полюванні на рибу і на суходолі в пошуках комах, мишоподібних гризунів, ящірок, і біля очерету в пошуках жаб», — ділиться своїми спостереженнями одеський еколог.

Іван Русєв відзначає, що, не зважаючи на холода, що наближаються, «деякі пернаті можуть залишитися на зимівлю у нас, а якщо буде дуже холодно і лимани будуть покриватися льодом, відлетять на Південь.

Спостерігають орнітологи НПП й за рожевими фламінго з пташенятами, яких нещодавно кільцювали спеціалісти Українського Центру кільцювання птахів. «Сподіваємось, що навесні вони вже повернуться у переможну Україну, — пише Іван Русєв.

«На зміну «осіннім» птахам до нас вже летять «зимові» птахи з Тундри, які будуть у нас до початку весни», — повідомляє науковець. І про них буде розмова в наступних випусках екологічного проєкту нашого видання.

Розповів природознавець й про інше диво Тузлівських лиманів — лиман Карачаус, де формується сіль. Саме біля нього й гніздилися рожеві фламінго.

Соляний промисел з давніх часів займав помітне місце в життєдіяльності місцевого населення, звідки, власне, й пішла назва Тузли — від турецького слова «туз» — сіль.

Фото: Іван Русєв/Facebook

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy