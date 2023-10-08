Песня воскресенья на Одесса News: Ярмак и ТНМК, «Плюс-Плюс (++)» 

История написания этой песни началась прошлой весной, когда футболист национальной сборной Александр Караваев попросил участника группы ТНМК (Танго на майдане Конго) Фоззи передать привет украинскому хип хоп-исполнителю и актёру Ярмаку — знал, что играли вместе в артистической команде.

Фоззи привет передал, и в процессе общения с Ярмаком пришли к выводу, что пора уже написать что-то общее. Пора соединяться перед страшным врагом. Далее артисты время от времени обсуждали идеи, одна из них имела условное название «++». «++» — так давно общаются наши военные, подтверждая тем самым получение какой-то информации.

Фоззи

По словам певца ТНМК Фагота Олега Михайлюты, “сегодня вся наша энергия настроена на победу, чем бы ты ни занимался, пишешь песню, играешь концерт, учишься стрелять, управлять дроном, проходишь курс по такмеду, или же роешь себе схрон от вражеских прилётов, всё это с мыслью о нашем светлом будущем, а оно именно сегодня зависит от каждого, кто пытается овладеть военными профессиями и соответственно и военным сленгом, а там нет времени на длинные слова, поэтому «понял», «принял» и «действие» будет просто «++.”

Фагот

«Расписание было насыщенное – Ярмак в армии, ТНМК – в благотворительном туре. И в конце прошлого года наконец-то смогли встретиться и записаться в Киеве, а затем — снова разъехались. Насыщенные графики, военные задачи, творить и согласовывать приходилось в онлайне. Зимой ещё раз собрались на студии, переписали трек вчистую и начали думать о видео на эту песню. Опять-таки разъехавшись кто куда. В общем процесс был длительный, но главное – что песня и видео наконец-то выходят. И этот трек как пушка. В ВСУ++!», — вспоминает Фагот предысторию написания песни.

Цей трек — ніби гармата, дай вогню ++

Лови координати на броню ++

Прийшов час насипати, хороню ++

Ворог рахує втрати в ЗСУ ++

Вилітають не кулі, вилітають фугаси

Коли ми разом, браза, ти знаєш — це буде база

Ми цих підарів гасим, руzня хотіла порки

Ярмак і Танок на могилах орків

Тут кожен МС з Брукліна від вражень просто зблід

А ми робимо свіжий звук під Іскандерами й Шахідами

Від бліків тих софітів до окопів шлях проходячи

На небі там Тупак і Біггі аплодують стоячи

Цей трек — ніби гармата, дай вогню ++

Лови координати на броню ++

Прийшов час насипати, хороню ++

Ворог рахує втрати в ЗСУ ++

На наші плечі усім гамузом навалився груз

Щоночі в нас з тобою вдома землетрус

Маленький трус стріля великими ракетами по нас

І хто він після цього? А?

Копоть, лапоть, знову на нас рушив

Туше свої бички мені в душу

Втика шипи в серце, посипа перцем

Ніби я за це усе своє йому віддати мушу

Що в голові тій? Мохом покриті мрії вологі зібрати усіх у старому кориті

Мозок промити, кордони закрити

Хворе воно. Хворі вони. Плескають парні копита

Перебороти їх. Перемолоти. Перемогти. Пережити.

Цей трек — ніби гармата, дай вогню ++

Лови координати на броню ++

Прийшов час насипати, хороню ++

Ворог рахує втрати в ЗСУ ++

Березень був лютий — злість, кров, залізо всюди

Квітень, травень, червень — знову геть усе люте

Апетит прийшов під час їжі. Ей, рожі хижі, вашу мать

Нам сподобалося. Будєм продлєвать

Так-так-так — відповів кулемет

Так-так-так — приймайте пакет

Русня вже захолола, її ховає той самий Микола

Наче кока-кола він наближає свято

Коли заб’єм цапа. Коли загоним ката

Коли дійде оплата. Зачервоніє вата

Коли ми тиждень погуляєм похорон сатрапа

Плюс-плюс.

Підійде будь будь-яка дата

Червоно-чорне надає крила

Жовто-синє подає вили

Цей рік така війна, що усіх накрило

Плюс, братан, давай, не економ сили!

Цей трек — ніби гармата, дай вогню ++

Лови координати на броню ++

Прийшов час насипати, хороню ++

Ворог рахує втрати в ЗСУ ++

Ярмак

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Не віддавай свох темряві» в исполнении Ukie’z.

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