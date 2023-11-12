Песня воскресенья на Одесса News: «Positiff», «Небо нахилю»

Украинский артист POSITIFF (Алексей Завгородний) в августе представил новую песню и одноименный клип.

Трек «Небо наклоню» взорвал тренды TikTok ещё до официальной премьеры. В видео к новой песне Алексей Завгородний полетел на воздушных шарах, а также поплавал в озере на надувном матрасе и побродил где-то в лесу.

Как рассказал Завгородний, на написание этой композиции его вдохновила настоящая история его друга, вернувшегося с фронта в свою семью: «Небо наклоню» – о тех эмоциях, которые испытывают украинцы, защищающие самое дорогое – свою любовь к Родине, семье и любимому человеку. А главное – они знают, что их всегда ждут дома те, ради кого они наклоняют небо и рвут звёзды. Ведь когда ты любишь, ты способен на невероятные вещи, у тебя появляются настоящие суперсилы!» – прокомментировал POSITIFF.

Я небо нахилю

Вб’ю океан

Нічого не питай

Повір моїм очам

Я розірву зорю

Як ту гітарну струну

Я небо нахилю

Для тебе небо нахилю

Мені вже не боляче

Та так буває

Тепер зменшився мій чек

Та це не лякає; я

Я обіцяв тобі

Не буде сірих днів

І молоді серця не загубили ми

Я небо нахилю

Вб’ю океан

Нічого не питай

Повір моїм очам

Я розірву зорю

Як ту гітарну струну

Я небо нахилю

Для тебе небо нахилю

Я небо нахилю, небо нахилю

Я небо нахилю

Для тебе небо нахилю

Нічні вокзали

Чом ми не знали

Що буде з нами

Залишаємось крапками

Знову дощ

Сумні новини

Свайпиш світлини

А я краплина

Що тече по твоїм тілі

Я небо нахилю

Вб’ю океан

Нічого не питай

Повір моїм очам

Я розірву зорю

Як ту гітарну струну

Я небо нахилю

Для тебе небо нахилю

Я небо нахилю, небо нахилю

Я небо нахилю

Для тебе небо нахилю

Я небо нахилю, небо нахилю

Я небо нахилю

Для тебе небо нахилю

Мені вже не боляче

Та так буває

Скільки ж ти ночей без сну

Чому мовчиш це я

Іди я обійму.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Дунай» в исполнении группы «Антитела».

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