Песня воскресенья на Одесса News: «Positiff», «Небо нахилю»

Украинский артист POSITIFF (Алексей Завгородний) в августе представил новую песню и одноименный клип.
Трек «Небо наклоню» взорвал тренды TikTok ещё до официальной премьеры. В видео к новой песне Алексей Завгородний полетел на воздушных шарах, а также поплавал в озере на надувном матрасе и побродил где-то в лесу.
Как рассказал Завгородний, на написание этой композиции его вдохновила настоящая история его друга, вернувшегося с фронта в свою семью: «Небо наклоню» – о тех эмоциях, которые испытывают украинцы, защищающие самое дорогое – свою любовь к Родине, семье и любимому человеку. А главное – они знают, что их всегда ждут дома те, ради кого они наклоняют небо и рвут звёзды. Ведь когда ты любишь, ты способен на невероятные вещи, у тебя появляются настоящие суперсилы!» – прокомментировал POSITIFF.
Я небо нахилю
Вб’ю океан
Нічого не питай
Повір моїм очам
Я розірву зорю
Як ту гітарну струну
Я небо нахилю
Для тебе небо нахилю
Мені вже не боляче
Та так буває
Тепер зменшився мій чек
Та це не лякає; я
Я обіцяв тобі
Не буде сірих днів
І молоді серця не загубили ми
Я небо нахилю
Вб’ю океан
Нічого не питай
Повір моїм очам
Я розірву зорю
Як ту гітарну струну
Я небо нахилю
Для тебе небо нахилю
Я небо нахилю, небо нахилю
Я небо нахилю
Для тебе небо нахилю
Нічні вокзали
Чом ми не знали
Що буде з нами
Залишаємось крапками
Знову дощ
Сумні новини
Свайпиш світлини
А я краплина
Що тече по твоїм тілі
Я небо нахилю
Вб’ю океан
Нічого не питай
Повір моїм очам
Я розірву зорю
Як ту гітарну струну
Я небо нахилю
Для тебе небо нахилю
Я небо нахилю, небо нахилю
Я небо нахилю
Для тебе небо нахилю
Я небо нахилю, небо нахилю
Я небо нахилю
Для тебе небо нахилю
Мені вже не боляче
Та так буває
Скільки ж ти ночей без сну
Чому мовчиш це я
Іди я обійму.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Дунай» в исполнении группы «Антитела».
Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy