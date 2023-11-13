У берегов Одесской области обнаружена очередная противокорабельная мина

У берегов Одесской области на выходных была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье.

Командой специалистов-подрывников из состава Сил обороны юга Украины мина была оперативно обезврежена на месте путём контролируемого подрыва, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что побережье и прибрежные воды Чёрного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

«В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите всоответствующие службы», — содержится предупреждение в сообщении.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года из Днепра в Чёрное море к побережью Одесской области вынесло мины из российских заграждений, смытые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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