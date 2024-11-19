В Одессе прошла встреча с семьями пропавших без вести и пленных защитников

Специалисты Южного регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными провели выездную встречу в Одессе с семьями пропавших без вести и пленных защитников Украины 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

В мероприятии приняли участие представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области, Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, службы гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Юг» и воинской части, — информирует Координационный штаб.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания коммуникации с воинскими частями и их взаимодействие с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки; изменений в законодательство Украины о социальной защите членов семей пропавших без вести и пленных; о соблюдении процессуальных прав потерпевших в уголовных производствах по фактам пропажи без вести военнослужащих; механизмах розыска и возвращения тел павших военнослужащих; роли, функциях и задачах Международного Комитета Красного Креста по соблюдению права защитников на медицинскую помощь; о порядке переписки с пленными защитниками.

Представители Центра провели для участников встречи индивидуальные консультации, предоставили необходимую контактную информацию.

«Если близкий Вам человек попал в плен или пропал без вести обращайтесь за помощью в Южный региональный центр Координационного штаба по обращению с военнопленными, расположенный по адресу г. Николаев, ул. Вадима Благовестного (бывшая Никольская), 37. Телефоны горячей линии 080200202 (линия работает в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов)», — напомнили организаторы встречи.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года по инициативе общественной организации «О тех, о ком молчат» в Координационном штабе по вопросам обращения с пленными состоялась встреча с семьями попавшими в плен защитников острова Змеиный.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

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