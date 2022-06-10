В Украине расследуют факт смертного приговора судом «ДНР» 3-м иностранцам

Украина начала досудебное расследование по факту вынесения так называемым «судом ДНР» в Донецке смертного приговора двум пленным гражданам Великобритании и гражданину Марокко.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook 9 июня.

«Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них», – написала Венедиктова.

Она отметила, что согласно Женевским конвенциям, осуждённые Эйден Аслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим пользуются иммунитетом комбатантов и как военнопленные не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях. Их задержание должно быть направлено только на предотвращение дальнейшего участия в боевых действиях.

Кроме того, напомнила генпрокурор, ни один военнопленный не может быть осуждён без возможности защиты и без помощи квалифицированного адвоката или защитника. Это основополагающий принцип права на справедливый суд, действующий как в мирное, так и в военное время.

Венедиктова подчеркнула, что в современном европейском пространстве смертная казнь рассматривается как неприемлемая форма наказания, несовместимая с основными правами, правом на жизнь и правом не поддаваться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

Она охарактеризовала фальшивый приговор пленным как «нарушение и издевательство над предусмотренными муждународным гуманитарным правом и международным правом прав человека обязательствами России как оккупационного государства».

«Россия ещё раз демонстрирует свою отчуждённость от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой основой верховенства права», – подытожила Венедиктова.

Для справки. Так называемый «суд» террористической организации «ДНР» 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными «в наёмничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «ДНР».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным «российскими марионетками» на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

По информации российского «Интерфакса», Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Как сообщала Одесса News, Соломенский районный суд Киева на заседании 23 мая огласил приговор для российского военнослужащего Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области Александра Шелипова — пожизненное заключение.

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