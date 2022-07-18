«Судный» день для Баканова и Венедиктовой: Зеленский их уволил

Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

«Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооружённых сил Украины, утверждённого Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины», — отмечается в Указе №499/2022.

Другим Указом глава государства отстранил Ирину Венедиктову от должности Генпрокурора, на основании части второй статьи 11 Закона «О правовом режиме военного положения», возложив обязанности на Алексея Симоненко.

Статья 47 Дисциплинарного устава ВСУ предусматривает, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей.

Продолжительность отстранения от исполнения служебных обязанностей не должна превышать продолжительности служебного расследования и времени, необходимого для принятия командиром (начальником) решения по результатам такого расследования.

Приказ об отстранении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей отменяется, если по результатам служебного расследования основания для принятия такого решения не подтвердились или принято решение о привлечении совершившего правонарушение военнослужащего к дисциплинарной ответственности.

Часть вторая статьи 11 Закона «О правовом режиме военного положения» устанавливает, что Президент в период действия военного положения может принять решение об отстранении от должности должностного лица, назначение на должность и освобождение которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо.

Комментируя подписанные указы, Президент Зеленский в своём вечернем видеообращении 17 июля сказал:

«Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьёзные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ».

Как сообщала Одесса News, Ивана Баканова и Ирину Венедиктову в апреле 2019 года Владимир Зеленский представил как членов своей предвыборной команды.

Видео: ОПУ

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