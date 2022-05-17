В Одессе СБУ сообщила о подозрении пророссийскому интернет-агитатору

Сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность очередного пророссийского интернет-агитатора, распространявшего пропаганду страны-агрессора.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook, следствие установило, что руководитель структурного подразделения госпредприятия – одного из объектов критической инфраструктуры авиационной отрасли — в собственном аккаунте распространял призывы к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины.

«Он активно распространял в запрещённой в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Сторонник сепаратизма распространял материалы антиукраинских сообществ и пропагандировал идеи «русского мира», — говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности.

В ходе осмотра компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, сторонника «русского мира» по факту содействия деятельности террористической организации, приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

Фото: СБУ в Одесской области

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