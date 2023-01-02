СБУ показала, как проходил очередной обмен украинских пленных

Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео из очередного обмена военнопленными, состоявшегося 31 декабря.

Об этом СБУ сообщила в Теlegram.

“Это результат работы Объединённого центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность!”, – отметили в Cлужбе безопасности.

В Украину в рамках обмена пленными с Российской Федерацией вернулись 140 защитников.

Среди них — раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы Сил территориальной обороны из Славутича, находившиеся в плену отцы и сыновья, а также военные из Бахмутского направления.

Среди освобождённых, в частности, 82 бойца Вооружённых сил Украины, 15 из Сил территориальной обороны, 22 военнослужащих Национальной гвардии, 11 из Военно-Морских Сил и 10 пограничников.

Среди них — 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

“Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернём всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие”, — написал Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Офисе омбудсмена Украины состоялась встреча с родственниками военнослужащих с острова Змеиный, захваченных в плен российскими захватчиками.

Фото: Андрей Ермак/Телеграм

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod