Движение на участке Карантинной улицы в Одессе закрыто до июля 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Учитывая обращение ООО «ДИА-ЛЕКС» по поводу строительства жилого дома, с октября 2021 года было временно закрыто движение автотранспорта на участке ул. Карантинной. В связи с незаконченным строительством объекта временное закрытие движения автотранспорта на ул. Карантиннойй, на участке между ул. Троицкой и ул.Еврейской, продлено до 1 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием Ивановского путепровода в Одессе ограничение движения транспорта по этому путепроводу продлено до 31 декабря 2023 года.

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