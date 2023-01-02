Одеська королева з шашок визначена Всесвітньою федерацією лідером

Одеситка Віктория Мотрічко визначена лідером оновленого рейтингу Всесвітньої Федерації з шашок (FMJD) станом на 1 січня 2023 року.

Згідно рейтингу Вікторію Мотрічко визначено у рейтингу першою у світі з шашок рапід/бліц.

З класичних шашок Вікторія — на третьому місці, повідомила кореспонденту Одесса News спортсменка.

Як повідомляла Одесса News, 18 грудня 2022 року у польському містечку Юлінеку під Варшавою завершився Чемпіонат світу з шашок рапід, де одеська спортсменка Вікторія Мотрічко стала срібним призером.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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