Малый бизнес из Великобритании обул 9,5 тысяч украинских новобранцев

Тысячам украинских новобранцев в борьбе с российской агрессией помогает малый бизнес, в частности, компания Altberg из Ричмонда в Северном Йоркшире.

Об этом сообщает в Facebook на cвоей странице Генштаб ВСУ.

Ботинки, изготовленные компанией Altberg из Ричмонда, являются частью набора комплектов для холодной погоды, включая водонепроницаемую одежду, спальные мешки и коврики, которые Великобритания предоставила более 9500 украинским новобранцам, прошедшим подготовку при поддержке Вооружённых Сил Великобритании с июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые ботинки Defender разработаны, чтобы быть особенно надёжными в холодных условиях, что делает их пригодными для украинских зим.

Сообщается также, что Altberg является одной из многих небольших британских компаний, снабжающих жизненно важное снаряжение как для Вооружённых Сил Великобритании, так и для украинских союзников.

Министр оборонных закупок Алекс Чолк подчеркнул: «Я горжусь тем, что Соединённое Королевство является вторым по величине донором военного снаряжения для Украины, и я благодарю малые предприятия, которые объединились, чтобы помочь нашим украинским друзьям получить жизненно важные материалы и снаряжение для поддержки их в борьбе с российской агрессией».

Компания Altberg, основанная в 1989 году производителем ботинок Майком Шиханом, расширила свой бизнес, продавая туристические ботинки солдатам, базировавшимся в соседнем гарнизоне. Компания использовала ценные знания, предоставленные солдатами, побывавшими в экстремальных условиях, чтобы разработать крепкие ботинки для британской армии.

Управляющий директор Altberg Джо Шихан сказал: «Я надеюсь, что использование наших ботинок поможет Украине хотя бы незначительно, чтобы ноги украинских солдат были здоровыми и в комфорте, чтобы они могли продолжать бороться за доброе дело».

Отец Джо, владелец и основатель Altberg Майк Шихан отметил, что «ситуация в Украине гораздо сложнее, чем я мог даже представить, но украинцы обладают стойкостью – и сейчас их солдаты демонстрируют это каждый день, когда они противостоят россиянам. Моя искренняя поддержка для них. Все мы в Altberg очень гордимся тем, что можем изготавливать для них ботинки».

Как сообщала Одесса News, в ноябре около девяти тысяч украинских защитников получили от Великобритании стандартное и зимнее снаряжение, каждый комплект которого содержит более 40 наименований.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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