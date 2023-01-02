Гериатрический интернат и спецшкола №9 в Одессе получили электрогенераторы

Одесская облвоенадминистрация продолжает работу по обеспечению в учреждениях областной коммунальной собственности безопасности участников образовательного процесса и осуществляется дальнейшее обеспечение генераторами, как учебных заведений, так и учреждений социальной сферы.

Как сообщает пресс-служба ООВА в Facebook, переданы генераторы Одесской специальной школе №9 и гериатрическому дому-интернату.

«Сегодня, в частности, передаётся генератор для заведения, в котором учатся дети с недостатками слуха — это коммунальное заведение Одесская специальная школа №9», — говорит директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

В понедельник генератор на 32 кВт, получил и Одесский гериатрический дом-интернат.

«В Одесском гериатрическом доме-интернате находятся 115 пожилых людей и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе. Также в связи с полномасштабным вторжением России и отсутствием бомбоубежища, 126 воспитанников/подопечных Красносельского детского дома-интерната. Наличие генератора во время длительного отключения электроснабжения позволит удовлетворить элементарные, но важные потребности воспитанников и подопечных — приготовление пищи, снабжение водой, освещением», — добавляет директор Департамента социальной и семейной политики Одесской ОВА Татьяна Дементьева.

Как сообщала Одесса News, в декабре в Одессу поступили мощные генераторы правительства Германии для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

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