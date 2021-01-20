Кому «Одесские электросети» 21 января устроят «тёмную»

21 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-я линия Вильямса 43: 19/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|1-й Магнитогорский переулок: 1, 1/1, 1а, 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|1-й Химический: 1, 2а, 3, 4, 5, 6а, 6б, 7, 8б, 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22а, 22б, 23, 24, 25, 26, 27в, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 38б, 38в, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 46
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|1-й пер. Амундсена: 1, 1/1, 1/12, 1/13, 1/7, 1/8, 1/9, 2, 2/10а, 2/11, 2/11А, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7, 2/8, 2А, 2Б, 2-в, 3, 3/2, 3/3, 3/6, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 13/2, 13а, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 19А, 19-А, 19Б, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24Б, 26, 29, 37, 110, 111, 113, 210, 1717А1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|2-й Магнитогорский: 1, 1а, 2, 2А, 2-а, 3, 4/11, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|2-й Химический: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|2-й пер. Амундсена: 1, 2, 3, 3/11, 3/11а, 3/8, 3А, 4/10, 4/11, 4/13, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 5, 5/10, 5/11, 5/13, 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17А, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 24а, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 46, 51, 53, 55, 60А, 310
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|3-й Химический: 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|3-й пер. Амундсена: 6/11, 6/9, 612, 613
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|4-й Деревообрабатывающий: 6А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Академика Вильямса: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3б, 4, 5А, 5Б, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16/1, 16-А, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 19а, 19Б, 20, 20/1, 22, 24, 24Б, 24б4, 24В, 26, 26/3, 26/6, 26А, 26Б, 26В, 28, 28А, 28Б, 30, 30а, 31, 32, 32/1, 32А, 34, 41, 59, 59/1, 59/2, 59/4, 59г1, 59г2, 59Е, 59Ж, 59И, 59И/1, 59к, 59к,, 59к., 63, 63а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Академика Королёва: 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Амундсена: 20, 24/8, 26, 32, 32а, 33, 34, 34А, 35, 37, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41а, 41Б, 42, 42а, 43, 43А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48/1, 48А, 50, 51, 51/4, 51А, 51В, 52/2, 52А, 53, 54, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 61/2, 61/3, 61/4, 61В, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 66/1, 66А, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 75, 76, 76Б, 77, 77/79, 78, 81/1, 81м/43, 81Н, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/6, 83/7, 83/8, 84, 85, 85/2, 88, 90, 90/1, 92, 94, 94А, 96, 100, 100А, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 119А, 122, 124, 126, 126А, 136, 136А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Байдарочный: 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Березанская: 3/12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Бугаевская: 56_1, 56_10, 56_2, 56_3, 56_4, 56_5, 56_6, 56_7, 56_8, 56_9, 566, 567, 568
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Водный: 1, 2, 3, 3А, 4, 4/3, 4/6, 4/6 А, 4/6В, 4/6д, 4А, 4а1, 4Б, 5, 5/, 5/3, 5/4, 7, 7а, 8, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11в, 13, 13А, 17, 17а, 19, 19-А, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Вильямса: 2Б, 2лин43, 3, 7, 21, 33А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Вильямса пер.: 2-а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 7-а, 7Б, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 13, 15-а, 15-б, 17, 18, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Генерала Цветаева: 36, 38, 40, 40А, 40Б, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72/74, 74, 76, 78, 80, 82
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Гумилёва (Щербакова): 3, 5, 6, 9-9/А, 13/1, 16, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Дача Ковалевского: 2, 7/1, 14А, 28, 28Б, 30, 30/1, 30А, 30б, 32, 36, 36А, 39, 44, 50А, 56, 58/2, 62А, 63, 64, 67, 69А, 71, 74, 80, 81/1, 81/15, 81/Д, 81/м, 81-А/5-6, 81-А/8-9, 81Б, 81б/5, 81в, 81Г, 81Д, 81д/27, 81е, 81Е/30, 81Ж, 81ж/, 81-К, 83, 83/5, 84, 85, 89/1, 98, 102а, 108, 110/1, 116А, 116-Б, 136А, 140, 140А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Деревообрабатывающая: 31, 47, 49а, 88, 90, 92а, 92б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Литовская улица: 55
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Лодочный: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 15А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Магнитогорская: 1/1, 1А, 1Б, 1В, 1-Г, 1Д, 2, 2а, 2б, 3, 3/12, 3/2, 3/5, 3а, 3в, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 14/8, 14а, 16, 18, 20, 20а, 24, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Магнитогорский пер.: 1в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Маразлиевская улица: 1, 3, 3А, 5, 7, 62
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Марии Демченко: 28, 29, 29А, 29Б, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 32Б, 34, 34а, 34Б, 36А, 36Б2, 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Марии Демченко. 5-я Линия: 30, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Марии Демченко. 6-я Линия: 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Маячный: 1, 1/1, 3, 3/1, 3а, 5., 7., 9.2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Пестеля: 6А, 20а, 20б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 81А, 81Б, 83, 85, 87, 89, 91, 91А, 93, 95б, 97, 99, 101, 103, 105
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Павлова: 1, 3, 5, 5-а, 5-в, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Панченко: 1, 1а, 2, 2А, 2б, 2В, 2Г, 3, 3/1, 3/4, 4, 6, 6-А, 7, 8, 10, 12, 21, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Радиальная: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13а, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 24в, 25, 26а, 26б, 27, 28, 29б, 29в, 30а, 30б, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 35б, 36, 37б, 38, 39, 40, 41а, 41б , 41в, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 46а, 47а, 47б, 48а, 49, 50, 51б, 53, 54, 55, 56б, 57, 58, 59а, 59б, 60, 61, 62, 63б, 63в, 64, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 72, 72б, 73, 74, 75а, 75б, 75в, 75г, 76, 77а, 77б, 78, 78а, 79, 80, 81, 82а, 82б, 83, 84а, 84б, 85, 86, 86а, 87, 89, 91, 91а, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 101А, 105, 107, 109, 113, 113а, 115, 117, 119, 119А, 121, 123
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Рыбальская балка: 1Г, 1Д, 1-Д
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Рулевой: 1а, 1Б , 1, 1/10, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 6-8, 10, 10а, 12, 12А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Садиковская улица: 21, 21/23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Садовского: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4/2, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11-б, 12, 12-а, 12б, 13, 13А, 13-б, 13в, 13-г, 14, 14А, 14-а, 15, 15-а, 15-б, 15б-1, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 22-а, 23, 24, 25, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30-а, 30-б, 31, 31/а, 31-а, 32, 33, 35, 37, 37-а, 39, 41, 41а, 43, 43-А, 45, 45А, 45-б, 47, 47А, 222
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Саксаганского: 1А, 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 10. 12А, 11, 12, 12/1, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 17-б, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 122
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Стеклянная: 1, 2, 3, 4, 4/Б, 4а, 4в, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14а, 14б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38, 39а, 39б, 41, 42, 42Б, 42г, 43, 43а, 44, 45, 46, 47
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Стеклянный 1-й пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Стеклянный 2-й пер.: 1, 2, 3, 4, 5а, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Стеклянный 3-й пер.: 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7В, 8, 10, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 15, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Художника Фёдорова: 1, 1/2, 1а, 2, 3, 3-а, 4, 4-а, 4-Б, 5, 5/1, 5/7, 5-а, 6, 6/8, 6а, 6-а, 7, 7/1, 7-б, 8, 8/4, 8-4, 8-А, 8-в, 8е, 8ж, 9, 9/1, 9/2, 9-а/1, 9-б, 9В, 9-в, 10, 10-а, 10-б, 11, 12, 12/1, 12а, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 14а, 14-а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17/19, 17/Д, 17-б, 17В, 17-в, 17-г, 17г-1, 18, 18/, 18/1Б, 18/2, 18/9, 18-а, 19, 19/2, 19/3, 19а, 20, 20/1, 20/3, 20/А, 21, 21/1, 31, 33, 35, 37, 192
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Химическая: 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24а, 24б, 25, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 29б, 30, 30а, 30в, 30г, 31а, 31б, 31в, 31г, 32а, 33, 34, 35, 36, 36б, 38, 40, 41а, 42, 44, 45, 46, 46б, 47, 47б, 47г, 48, 50, 52, 54, 56, 58а, 58б, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90а, 90б, 90д, 92, 94, 96а, 96б, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 114а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128а, 128б, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 142б, 144, 146, 148, 152, 154а, 154б, 156, 156а, 158, 160а, 160б, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 179, 179а, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 218а, 218б, 220, 222, 224, 226а, 228, 228а, 230, 232, 232а, 234, 236, 238, 240, 242
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Щербакова: 1, 2, 2А, 4-а, 5, 8, 9, 9/2, 9-б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13-б, 14, 14-а, 14а/1, 15, 15-а, 15Б, 16-а, 16б, 17, 17-а, 18, 19, 19а, 20, 21-А, 22, 24, 24-а, 26, 26А, 26-б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|Якорный: 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|пер. Амундсена: 1, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|пер.Панченко: 1б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.
|пер. Павлова: 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|8:00
21 янв.
|17:00
21 янв.