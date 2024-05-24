24 мая в Одессе запланированы аварийные отключения света и воды в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 24 мая будут без света и воды.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Филиал «Инфоксводоканал информирует, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 24 мая с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Ольгиевская, 2-14, Пастера, 2-14, 1-13, Конная, 2-6, Валиховский переулок. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: Черняховского, 1-4, пер. Педагогический, 4-6 пер. Тополиный, 1-17, Фонтанская дор., 25-41, пер. Морской, 2-29, Валерия Самофалова (Каманина), 1-25, Кортацци переулок (пер. Каманина), 1-4, Кольцевая, 8,8а, пер. Хрустальный, 1-10, Тенистая, 24-34, Педагогическая, 2-52, Клубничная, 6, Балтиморская (Посмитного), 1-12, пер. Клубничный, 1-23, пер. Северный, 3-12, пер. Курортный, 2-5, пер. Университетский, 1 пер. Гагаринский, 31, пер. Экономический, 2, И.Франко, 51. Работы продлятся до 15.00.

Академическая, 6-26, пр. Шевченко, 33, Французский б-р, 48-89, пер. Светлый, 1-14, Солнечная, 4-8, пер. Санаторный, 6а, Гранатная, 20б, Кленовая, 2-13, Черняховского, 3-24, Добровольцев (Маршала Говорова), 10б, 26/4, Северная, 14, пер. Северный, 14, Тенистая, 2-16, Фонтанская дор., 49/1, Педагогическая, 16-44, пер. Клубничный, 12,18, тупик Волна, 7-10, Генуэзская, 20. Работы до 20.00.

Южные РЭС: Абрикосовая, 4-53, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, 92, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дор., 106/к.37,40, пер. Янтарный, 6-8, Айвазовского (Тимирязева), 34. Работы до 17.00.

Авд.-Черноморского, 24-159, Жаботинского, 1-57, Леся Курбаса (Петрашевского), 1-36, Ю. Геллера, 12-90, пер. 3-й Проектируемый, 3-5, Гвардейская, 7-21, Чубаевская, 8-12, Бригадная, 23-55, пер. Костеловской, 2-8, Неделина, 1-97, Штурвальная, 15-21. Работы до 18.00.

Дача Ковалевского, 20-83, Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28, Н. Гумилёва, 1-4, Худ. Фёдорова, 1-37, пер. 1-й Колхозный, 2, 2а, пер. Маячный, 1/1. Работы до 19.00.

Балтиморская (Посмитного), 6-33, Леваневского, 1-9, Фонтанская дор., 14-75, Толвинского переулок (тупик Леваневского), 1/3, И. Франко, 7-55, Неделина, 44-111, Окружная, 2-20, Бригадная, 4-5,43-101, Леся Курбаса (Петрашевского), 17-22, Штурвальная, 17а, Контр-адмир. Лунина, 7а,7б, Щеглова, 18-22, Адмиральский пр., 3-17, Авд.-Черноморского, 1-21, пер. Клубничный, 8-31, Педагогическая, 25-62, Урожайная, 1-38, Калиновая (тупик Байкал), 2-8, пер. Костеловской, 6/1, 6в, Валерия Самофалова (Каманина), 3, Виноградный тупик, 1-7, пер. Мореходный, 13, пер. Аркадиевский, 4-6, Чубаевская, 1-17, пер. Кордонный, 16-37, Бернардацци, 5-37, Доковая, 19, Судостроительная, 11, Трудовая, 2-16, Гераниевая, 2, Г.Пограничников, 4, пер. Педагогический, 3-4 пер. 4-й, 5-й Проектируемый, 4-8, Гвардейская, 1-4, пер. И.Франко, 1-13, Кондрашина, 11-39. Работы до 20.00.

Северные РЭС: Р. Шухевича, 9-36, С. Ядова, 51-61, Шилова, 29-42, Куницы, 5-17, Одесская, 12-58, Проценко, 40-48, пер. Нефтяников, 3-9. Работы до 18.00.

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, что в соответствии с лимитами потребления электроэнергии, доведенные НЭК «Укрэнерго», 24 мая в течение всех суток будут действовать графики стабилизационных отключений. «Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy