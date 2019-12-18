В Японии к анализу морской воды привлекли черепах

Японские учёные разработали новый метод сбора данных о температуре морской воды на разных глубинах с помощью черепах.

Об этом информирует NHK.

«Исследовательская группа из Японии разработала метод, который повышает точность долгосрочных прогнозов температуры морской воды. Он основан на получении данных с помощью черепах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследователи из Японского агентства морских геологических наук и технологий некоторое время назад прикрепили датчики температуры воды к пяти морским черепахам, которые выбрались на берег в Индонезии, чтобы отложить яйца.

Эти приборы способны измерять температуру на разных глубинах и отправлять данные через спутник.

Исследователи уточняют, что получили разрешение властей на установку приборов на черепахах.

За три месяца черепахи проплыли более тысячи километров. Благодаря им удалось собрать данные с глубин до 250 метров.