Вода в одесских бюветах соответствует нормам: пейте на здоровье

В июле 2021 года были произведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы.

По результатам проведённых микробиологических исследований очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды, — сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в Одессе постоянно функционируют 16 бюветных комплексов. Анализ качества артезианской воды в них «до» и «после» очистки выполняется государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины (ГП УНИИ МТ).

Согласно договору между Коммунальным предприятием «Сервисный центр» и ГП УНИИ МТ исследования подземной и очищенной воды проводятся один раз в месяц.

Как сообщала Одесса News, на территории Одессы бюветные комплексы с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно расчётам КП «Сервисный центр», в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб.м воды в сутки. Вода из скважин подаётся свободно и доступна каждому одесситу.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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