К лету следующего года в Одессе построят новый бюветный комплекс

В Одессе приступают к строительству нового бюветного комплекса в сквере «Звёздный» (Пересыпский район).
Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».
Отмечается, что проектом, кроме бурения скважины, предусмотрено строительство технического здания бюветного комплекса, обустройство распределительного пункта водоснабжения и строительство технических помещений для персонала, а также будет приобретено и установлено оборудование по доочистке воды.
«В ходе строительных работ возможен снос некоторых зелёных насаждений, которые будут восстановлены во время благоустройства и озеленения», — говорится в сообщении.
На строительство бюветного комплекса предусмотрено 15,5 млн. грн. Заказчик – Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета.
Работы планируется завершить к концу мая 2025 года.
Одесса News информировала о строительстве комплекса альтернативного водоснабжения северного жилмассива Одессы в парке Энтузиастов.
Фото: Одесса. Официально/Telegram
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