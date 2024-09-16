К лету следующего года в Одессе построят новый бюветный комплекс

В Одессе приступают к строительству нового бюветного комплекса в сквере «Звёздный» (Пересыпский район).

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что проектом, кроме бурения скважины, предусмотрено строительство технического здания бюветного комплекса, обустройство распределительного пункта водоснабжения и строительство технических помещений для персонала, а также будет приобретено и установлено оборудование по доочистке воды.

«В ходе строительных работ возможен снос некоторых зелёных насаждений, которые будут восстановлены во время благоустройства и озеленения», — говорится в сообщении.

На строительство бюветного комплекса предусмотрено 15,5 млн. грн. Заказчик – Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета.

Работы планируется завершить к концу мая 2025 года.

Одесса News информировала о строительстве комплекса альтернативного водоснабжения северного жилмассива Одессы в парке Энтузиастов.

Фото: Одесса. Официально/Telegram

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