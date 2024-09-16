В Одессе открылась фотовыставка памяти поэта Максима Кривцова, погибшего на войне

До 13 октября в Одесском Национальном художественном музее памятная фотовыставка поэта и фотографа Максима Кривцова (Дали), погибшего 7 января 2024 года на войне.

Во время полномасштабного вторжения Максим выпустил книгу «Стихи из бойницы». Выставка состоит из 24 фоторабот и иллюстрируется поэзиями Максима.

Ещё в декабре 2023 года художник планировал эту выставку в разных заведениях Киева – культурных просторах, кафе, повсюду, где люди хотели повесить его работы и напоминать себе и другим – Россия ведёт войну против нас, а мы, воинство, продолжаем защищать гражданскую, мирную жизнь.

Адрес: ул. Софиевская, 5а.

Стоимость билетов 150/75 гривен.

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