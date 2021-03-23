Клоун шоу от корпорации клоунов ORANGE MOOD вскоре в Одессе

Какое шоу вы можете показать? -Та!!! Любое!
Смешное, семейное, ветренно-надувное, с конкурсами и играми, бумажное, световое, с трюками и фокусами, местами глупое, балованно – поучительное, яркое, умопомрачительное)))…
Только счастливые билеты.
Мега шары и тонна бумаги.
За фото с клоунами платить не надо.
Все счастливы будут и нас не забудут.
Цена билета: от 120 до 250 гривен. Их таки можно купить здесь.
Дата и время начала: 27 марта, суббота, 12:00
Место проведения: Дом клоунов.
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