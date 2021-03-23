Ночью в одесском регионе сгорели 2 дома

Сегодняшней ночью служба спасения «101» зафиксировала вызовы на пожары в Одессе и Раздельнянском районе Одесской области.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, один из пожаров, куда выехали на 6 единицах пожарно-спасательной техники 23 человека личного состава, произошёл в Одессе на 1-й улице Юннатов. Здесь загорелся двухэтажный частный жилой дом.

Отмечается, что пожар охватил пламенем 10 квадратных метров жилой площади.

Пожарные, умеющие читать «язык огня», сообщили, что вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети в перекрытии крыши дома.

Погибших и пострадавших нет.

Однако, на пожаре в селе Щербанка Раздельнянского района без жертв не обошлось.

Здесь, на пепелище сгоревшего одноэтажного дома, обнаружили два погибших человека.

Причины всего произошедшего устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 48-летний командир отделения 8-й пожарно-спасательной части Одессы старший прапорщик службы гражданской защиты Сергей Гринько скончался 22 марта во время ликвидации пожара на Магистральной улице, 59 в Одессе.

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