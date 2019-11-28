В Одессе во время пожара в 9-этажке погибли женщина и 3-летняя девочка

28 ноября в Одессе во время пожара в девятиэтажке погибла женщина и 3-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«28 ноября в 10:22 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Семёна Палия, 78. По прибытию на место происшествия спасатели установили возгорание домашнего имущества в квартире на 5-м этаже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара эвакуированы 6 человек, спасены 2 человека (один по лестнице, второй по автолестнице), погибли 2 человека: 82-летняя женщина и 3-летняя девочка.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 28 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 26 ноября в Одессе по ул. Болгарской во время пожара погиб человек.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области