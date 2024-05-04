В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Мирчук, светлая ему память

На фронте 4 января 2024 года вблизи населённого пункта Калиновка в Николаевской области погиб уроженец Любошёвской громады в Одесской области Михаил Мирчук.
Об этом сообщает в Facebook Петропавловская ОТГ.
Михаил последние годы жил с семьёй на территории Петропавловского сельского совета. Без колебаний встал на защиту родной страны. Знавшие Михаила вспоминают его как ответственного, честного и надёжного человека. Всем помогал, уважал родителей и свою семью, — говорится в некрологе.
10 января воина провели в последний путь и похоронили в селе Петропавловка на местном кладбище.
Одесса News сообщала о гибели на фронте 5 января 2024 года во время выполнения боевого задания на левом берегу Днепра, вблизи населённого пункта Крынки на Херсонщине жителя села Черногорка Одесской области 27-летнего Александра Трошина.
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Фото: Петропавловская ОТГ/Facebook
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