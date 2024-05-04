4 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 4 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Северными РЭС по таким адресам: Ат. Чепыги, 4-52, Андреевского, 10-16, Церковная, 3-29, Красного Казачества, 1-37, Ат. Головатого, 1-31. Работы запланированы до 20.00.

Центральные РЭС: Гранатная, 1-25, Малиновского, 79-152, пер. Малиновский, 7, Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-30, Спартаковская, 6-63, пер. Гранатный, 2-8, пер. Кордонный, 1-35, пр. Шевченко, 9-13, Р. Кармена, 9-11, Сегедская, 5, пер. Ботанический, 2, 2а, пер. Гагарина, 7-15, Пригородная, 15-95, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79, пер. Короткий, 1-я, 2-4, 7-я Степная, 1-40, Кордонная, 3-38, Текстильщиков, 1-14, пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Туристский, 2-12, Т. Тэсс, 60а, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63, пер. Спартаковский, 25, Апрельская, 1-19, С. Рихтера, 8-42, Сельская, 7-34, Тенистая, 9/12, Туристская, 1-19, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10. Работы до 19.00.

Приморская, 29-45, Преображенская, 1-7, Софиевская, 7-32, Торговая, 1-10. Работы до 20.00.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy