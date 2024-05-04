Вино из Болграда признано лучшим на престижном фестивале

В апреле в Киеве прошёл дегустационный конкурс в рамках выставки вина и алкоголя Wine&Spirits Show 2024, на котором Южную Бессарабию представляло винодельческое предприятие «Винхол Оксамитне» с торговой маркой Villa Tinta.

Об этом сообщаетcя на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что на живописных виноградниках, раскинувшихся на берегу Ялпуга, выращивают классические европейские и локальные украинские сорта винограда. Одесский Чёрный (красный сухой) и Сухолиманский Белый (белый сухой) виноград от Villa Tinta не зря считаются одними из лучших в Украине.

«Мы рады сообщить, что вина Villa Tinta были представлены на Wine&Spirits Show 2024! Среди новинок были представлены розовое игристое Tintarella Brut Rose, белые тихие сухие вина – Иршаи Оливер и Сухолиманское, а также красные – Odesa Black 2020 и Odesa Black VIP2019 и Кагор, и это отличная возможность оценить различные стили вин, созданные из одного и того же сорта Одесский Чёрный», — говорится в сообщении.

Среди 6 предоставленных на дегустационный конкурс Wine&Spirits образцов вин Villa Tinta одно получило золотую награду, 3 — серебряную и 2 — бронзовую, доказав, что бренд Villa Tinta — это качественное украинское вино с ярким бессарабским характером.

Фото: Винхол Оксамитне/Facebook

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