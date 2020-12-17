Одесские вина выходят на японский рынок

В Японии уже в следующем году будут продаваться вина, произведённые одесскими виноделами.

Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в Facebook.

«Украинские вина в следующем году выйдут на японский рынок! Если всё пройдёт хорошо, следующими будут водка и пиво. Небольшая, но динамичная компания Helms Ltd. стремится сделать Йокогаму — город побратим Одессы — витриной украинского вина в Японии. Мы им поможем. Замечательная встреча сегодня с СЕО Юки Иси и его командой», — написал украинский посол.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Антимонопольный комитет Украины призвал ЗАО «Одесский коньячный завод» отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении этих напитков.

Фото: Facebook