Первая ракетка Украины Свитолина вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина вышла в полуфинал одиночного разряда олимпийского турнира в Токио, обыграв итальянскую теннисистку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 6:4.

Об этом сообщает XSPORT.

С итальянкой Свитолина расправилась за 1 часа и 32 минуты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6-я ракетка планеты подала навылет 6 раз, допустив 3 двойные ошибки и реализовав 4 брейк-поинта из 11. Соперница с 61-й строчки рейтинга WTA оформила 1 эйс, воспользовавшись 2 шансами на брейк из 2 при 4 «двойных».

Это была третья встреча теннисисток на корте, одесситка выиграла второй матч.

«Очень здорово было увидеть на трибунах украинцев, которые приходят тебя поддержать. Это всегда придаёт сил, это меня вдохновляет на борьбу», — сказала Элина Свитолина.

В полуфинале Свитолина сразится против Паулы Бадосы из Испании (№29 WTA) или Маркеты Вондроушовой из Чехии (№42 WTA).

Кстати, Элина превзошла своё достижение на Олимпийских играх-2016, где дошла до стадии 1/4 финала.

Как сообщала Одесса News, теннисный турнир токийской Олимпиады пройдёт до 1 августа.

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