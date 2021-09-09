Одесская теннисистка Ястремская остановилась в шаге от финала US Open

Украинский-австралийской паре Даяна Ястремская-Макс Пёрселл не удалось пробиться в финал заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $57,462 млн.

В полуфинальном матче смешанного разряда Ястремская и Пёрселл уступили мексикано-сальвадорскому дуэту Джулиана Олмос-Аревало Марсело Аревало — 6:4, 4:6, 6:10, сообщает XSPORT.

«Украино-австралийский дуэт за полтора часа встречи сделал 6 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-поинт из 11-и. Олмос и Аревало отметились 2-я подачами навылет и 1-м брейком», — говорится в комментарии к поединку.

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Элина Свитолина также покинула US Open, проиграв на тай-брейке канадке Фернандес в четвертьфинале турнира.

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