Очередные «обломы» произошли с одесскими теннисистками на мировых турнирах

Одесских теннисисток Элину Свитолину, Даяну Ястремскую и Екатерину Козлову постигли неудачи во время выступлений на престижных теннисных турнирах, проходивших 17-18 сентября в Китае и Японии.

Так, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина из-за травмы правого колена не смогла завершить встречу против Мари Боузковой из Чехии на турнире WTA в китайском городе Гуанчжоу с призовым фондом 500 тыс долларов.

Игра 2-го раунда соответственно 3-й и 63-й «ракеток» мира была остановлена при счёте — 4:6, 3:4, сообщает XSport. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

Меценат Юрий Сапронов, который был спонсором Элины Свитолиной на старте её карьеры, считает, что ей может понадобиться операция на правом колене:

«Травма правого колена. Я выскажу свои личные мысли и размышления. Я не знаю, как поступит Элина и тренерский штаб. Эта травма была получена 16 февраля в Дубае, в полуфинале против Белинды Бенчич. Невероятная работа физио и врачей дала возможность Элине продолжать играть сезон. Элина сейчас третья в мире в текущем рейтинге и девятая в рейтинге года на Итоговый чемпионат WTA. Понимаю, за что борется Элина. Слишком много очков сгорит, если она не попадёт на Итоговый. Осталось два крутых по очкам турнира: Ухань и Пекин. Я бы не играл эти два турнира и забил бы на Итоговый. Занимался бы предметно коленом. Вплоть до, не дай Бог, операции. 25 лет, вся карьера впереди. Это мои, личные мысли. Не разговаривая ни с Элиной, ни с менеджерами, ни с тренерским штабом».

Одесская теннисистка Даяна Ястремская выбыла из борьбы в парном разряде турнира WTA Premier в японском городе Осака.

Поединок Даяна Ястремская/Алисия Росольская (Польша) — Се Шувей/Се Юйцзе (Тайвань) первого круга турнира WTA серии Premier с призовым фондом 823 тыс. долларов закончился со счетом 4:6, 0:6. Матч продолжался менее 1 часа. Ястремская и Росольская реализовали один шанс на брейк из 8, а тайваньский дуэт использовал 5 из 9.

Ранее вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская проиграла на старте турнира Toray Pan Pacific Open в Осаке в одиночной сетке Анастасии Павлюченковой.

А Екатерина Козлова проиграла свой стартовый матч на турнире серии WTA International в китайском городе Гуанчжоу китаянке Чжан Шуай (Китай, 4) со счётом 2:6, 4:6.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир WTA серии Premier в Москве (Россия), который пройдёт 14-20 октября. На второй неделе октября (7-13 октября) Даяна Ястремская заявлена на турнире WTA International в Тяньцзине, Екатерина Козлова — в Линце. На этой же неделе Козлова выступит в Люксембурге.