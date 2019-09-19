В Одесский порт прибыл десантный корабль НАТО

Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашёл 19 сентября в Одесский морской порт.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что корабль USNS Yuma зашёл в порт в 10 часов в сопровождении катера Морской охраны Госпогранслужбы и был пришвартован возле причала 1-К.

Это второй в этом году заход корабля в акваторию Чёрного моря. Первый состоялся 29 июня, когда команда Yuma доставила в Украину подразделение американских морских пехотинцев для участия в международных учениях Sea Breeze-2019.

В пресс-службе ВМС ВСУ пока не комментируют цель захода и сроки пребывания в Одессе скоростного десантного корабля ВМФ США.

Кстати. Корабль USNS Yuma — экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной 28,5 метра. Может взять на борт 300 морских пехотинцев и 550 тонн разного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил способны разогнать корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. На борту корабля есть вертолётная площадка.

Фото: dumskaya.net