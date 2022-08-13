Пентагон: по российской авиабазе в Крыму ударила Украина своим оружием

В Пентагоне подтвердили, что именно Украина со своего собственного оружия разбомбила российскую авиабазу, расположенную вблизи города Саки в аннексированном Крыму.

Об этом сказано на сайте Минобороны США, сообщает Укринформ.

В то же время в Пентагоне отметили, что Соединённые Штаты не давали Украине оружие, которым она могла бы ударить по авиабазе в Крыму.

«Эта система (которую использовала Украина, — ред.) может стрелять снарядами на 190 миль (305 километров), что больше, чем высокомобильная артиллерийская ракетная система, поставляемая США в Украину», – говорится в сообщении.

По данным разведки США, на которые ссылается журналист Джек Детсч, российские войска потеряли несколько типов самолётов. Количество не называют, однако известно о таких потерях: истребители, истребители-бомбардировщики и самолёты-разведчики, а также несколько складов боеприпасов.

По подсчётам Минобороны Британии, в Новофёдоровке ликвидированы по меньшей мере 5 истребительных бомбардировщиков Су-24 и 3 многоцелевых истребителя Су-30.

Ранее оккупационные «власти» Крыма подтвердили взрывы 9 августа в районе Новофёдоровки, где расположена российская военная база, однако Минобороны РФ заявило, что на аэродроме «произошла детонация авиационных боеприпасов».

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