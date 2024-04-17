784 дня войны: задержка американской помощи ограничивает ВСУ в обороне

Задержки в военной помощи США Украине ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонные операции и придают войскам РФ гибкость в проведении наступательных операций.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на отчёт Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW полагают, что подобная динамика может привести к оперативно значимым успехам российских войск в будущем.

Как отмечается в отчёте, Россия и Украина вовлечены в постоянную гонку инноваций и адаптации в сфере воздушного нападения, обороны, в которой Россия продолжает корректировать время, масштаб, состав и цели своих ударов, чтобы попытаться проникнуть в зону противовоздушной обороны Украины.

«Значительные задержки в оказании военной помощи со стороны США уже привели к дефициту запасов зенитно-ракетных комплексов Украины и препятствуют способности Украины адаптироваться к эволюции российских ударных комплексов», — говорится в отчёте.

Отмечается, что ограниченное количество систем противовоздушной обороны и перехватчиков заставляет Украину принимать сложные решения по распределению систем ПВО между тыловыми и фронтовыми районами, оставляя фронтовые войска в значительной степени уязвимыми к воздушным ударам РФ.

В ISW подчёркивают, что только Соединённые Штаты могут быстро предоставить Украине системы противовоздушной обороны в объёме, необходимом для улучшения возможностей ПВО Украины.

Между тем, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 17 апреля, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Враг нанёс 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

В Лиманском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области и Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак в районах Очеретино, Новокалиново, Бердичи, Семёновки, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населённых пунктов Красногоровка, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал наши позиции в районе Старомайорского Донецкой области, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, совершив за прошедшие сутки 5 безуспешных атак.

Одесса News информировала о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 15 апреля 2024 года, на которой, по словам Владимира Зеленского, рассмотрена ситуация «относительно тех направлений, где наиболее жарко. Отдельное внимание – боям в Часовом Яре, боям на Покровском направлении, на Купянском».

На главном фото бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ

Карты: ISW

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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