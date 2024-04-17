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В Одессе отметили День пожарной охраны

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По случаю Дня пожарной охраны 9 спасателей Одесской области отмечены наградами МВД, ГСЧС и Одесской областной госадминистрации.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«За мужество и отвагу, стойкость и решительность при исполнении профессиональных обязанностей пожарные получили ведомственные награды МВД и ГСЧС, а также Почётные грамоты Одесской облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

Награды облгосадминистрации вручил её глава Олег Кипер.

Фото: ГУ ГСЧСУ/Facebook

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